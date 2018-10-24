Сергей Шнуров подтвердил слухи о свадьбе совместным фото с молодой женой

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал совместное фото с возлюбленной Ольгой Абрамовой. В подписи к снимку музыкант в стихах подтвердил слухи о прошедшей свадьбе.

На фото Шнуров и Абрамова находятся на набережной в Санкт-Петербурге. В стихах музыкант написал, что не хотел торопиться в отношениях, но в отличие от нестабильного курса рубля, у Шнурова «стабильно пьяно и женато».

«Спросят, – мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк», – заключил рокер.

Шнуров женился на 28-летней Ольге Абрамовой в минувшие выходные. По данным СМИ, избранница музыканта – представительница «золотой молодежи», дочь одного из топ-менеджеров УГМК Валерия Абрамова, сейчас он занимает должность директора по внешним связям. Прежде она замужем не была. А вот для Шнурова это уже четвертый официально зарегистрированный брак.

Как уже сообщал «Новый День», о расставании с предыдущей женой Матильдой после 8 лет брака музыкант объявил в соцсети 25 мая этого года. Он отметил, что решение принято по обоюдному согласию, и попросил СМИ «не нарушать личное пространство». Супруги предпочли воздержаться от объяснения причин развода. В сентябре Шнуров впервые появился со своей новой пассией на церемонии вручения премии GQ, где собралась вся светская тусовка. А 11 октября его и Ольгу заметили в загсе за подачей заявления о регистрации брака.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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