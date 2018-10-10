Сергей Шнуров вернулся в Instagram с подбитым глазом

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вернулся в соцсеть Instagram после того, как удалил все публикации. По словам музыканта, его это вынудил сделать подписчик.

8 октября Шнуров удалил все фото и видео со своей страницы. Свое решение рокер объяснять не стал.

Теперь же музыкант вновь начала публиковать фото. Он разместил снимок с совой, а во втором посте – селфи, где предстал с синяком под глазом.

Фото: www.instagram.com/shnurovs/

В подписи к публикации Шнуров в стихах объяснил, что его якобы ударил подписчик, это и заставило рокера вернуться в Instagram.

В комментариях пользователи в шутку предположили, что музыкант повстречал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют в нанесении побоев трем людям.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.18

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