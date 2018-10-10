Избиение Кокориным и Мамаевым водителя и чиновников будет расследовать полицейский главк Москвы

Два уголовных дела о побоях, в нанесении которых подозреваются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление московского полицейского главка. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД по столице Юрий Титов. Такое решение принято из-за большого общественного резонанса возбужденных против игроков уголовных дел.

Титов отметил, что «ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции», сообщает пресс-служба столичной полиции. Он пообещал, что полицейские проинформируют общественность о результатах расследования уголовных дел.

Как сообщал РИА «Новый День», утром 8 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин избили у гостиницы «Пекин» в Москве водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал футболистам замечание, так как они пинали машины на автостоянке и облокачивались на них. За это игроки сломали ему нос. Помимо этого, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму.

Чуть позже футболисты устроили драку в одном из кафе. От кулаков футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Госслужащий получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. По обоим случаям нападений возбуждены уголовные дела по статье «Побои». Пострадавшие госпитализированы.

Как заявил адвокат Геннадий Удудян, Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. Юрист отметил, что будет добиваться переквалификации статьи о нанесении побоев на более тяжкую – «хулиганство», потому что, по его мнению, напавшие на чиновника опасны для общества. В этом случае футболистам будет грозить уже не штраф или обязательные работы, а реальный срок.

Накануне в соцсетях появилась информацию, что перед нападением на людей в Москве спортстмены устроили пьяный дебош в одном из вагонов «Сапсана», однако в РЖД опровергли эту информацию.

Кокорин и Мамаев, фото: instagram.com/kokorin9

Добавим, что футбольный клуб «Краснодар» намерен разорвать контракт с Мамаевым, а перед этим строго наказать его. В «Зените» также осудили поведение Кокорина, но о расторжении контракта с ним не заявляли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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