Без снисхождения: суд отказался изменить срок заключения для Мамаева и Кокорина

Сегодня Московский городской суд оставил без изменения приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату форварда «Зенита» Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому, которые оказались в центре громкого скандала осенью прошлого года после драки. При этом формально был отменен приговор суда первой инстанции из-за допущенной ошибки, но сроки наказания остались прежними.

«В изначальном приговоре было указано, что они осуждены по ч. 1 ст. 213, но в этой части есть пункты, и не было указано, по какому именно пункту они осуждены. Это техническая ошибка, которая привела к отмене приговора и постановлению нового», – пояснил журналистам адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов, слова которого цитирует РБК.

Юрист уточнил, что в новом приговоре те же сроки наказания, но в квалификацию добавился пункт «а» ч. 1 ст. 213, где речь идет о хулиганстве с применением предмета [стула] в качестве оружия.

В ходе прений Александр Кокорин попросил суд дать ему возможность вернуться в спорт. «Хочется попросить вас по-человечески дать возможность вернуться в спорт, восстановить здоровье, увидеть родителей и семью. Наверное, нет смысла рассказывать, как все происходило все эти восемь месяцев. Если есть шанс – дайте исправиться, доказать, что мы не преступники, чтобы не отправляться непонятно куда, заниматься непонятно чем. Все, что от нас зависело, мы предоставили», – сказал футболист «Зенита» (цитата по ТАСС).

Павел Мамаев со своей стороны заявил, что очень устал от суда и рад, что процесс заканчивается. «Радостно, что процесс заканчивается. Это последнее заседание, мы устали от этого всего. Опять-таки повторюсь, не хочется просить, устали просить. Должна быть логика в действиях. Да, совершили мы преступление, каждый частично признал. Я говорю за себя: год, который мы провели в СИЗО, это более чем достаточно, с учетом того, что статья 213, у любого человека на улице спросите, он скажет, что это не 213-я статья (не хулиганство)», – заявил Мамаев.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима. Другие фигуранты дела – брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий – приговорены – к 1,5 года колонии и к одному году и пяти месяцам колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. Вторая потасовка – с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра «НАМИ» Сергеем Гайсиным – случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

Фигуранты признают вину частично. С октября 2018 года они находятся под стражей в СИЗО «Бутырка». Предполагается, что сроки содержания под стражей фигурантам будут пересчитаны из расчета день за полтора с 10 октября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.19

Детский омбудсмен вступилась за подростков, задержанных на акции в поддержку Голунова: прокуратура проведет проверку. / В ООН потребовали от Киева расследовать убийства на Майдане и в Одессе. / Стала известна судьба россиян с терпящего бедствие танкера. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»