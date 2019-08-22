Футболист Мамаев обвиняется в неуплате налогов

У футболиста Павла Мамаева, который находится в заключении, возникли новые проблемы с законом. Спортсмен задолжал по налогам около полмиллиона рублей.

Приказы о взыскании с Павла Мамаева недоимки по налогам на имущество, а также транспортного налога, были вынесены 429 судебным участком еще в прошлом году, рассказали «МК» в Черемушкинском суде. Футболист не оплачивал налоги в 2015-2016 годах. В результате образовалась задолженность в размере 434 тысячи рублей.

Издание предполагает, что именно из-за неоплаты налогов жена спортсмена Алана Мамаева не смогла продать внедорожник мужа. Приставы ввели ограничения на регистрацию автомобиля, поэтому новый владелец не сможет оформить машину на себя.

Напомним, Пресненский суд Москвы в мае приговорил Мамаева к году и пяти месяцам, Александра Кокорина – к году и шести месяцам колонии общего режима. Другие фигуранты дела – брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий – приговорены – к 1,5 года колонии и к одному году и пяти месяцам колонии соответственно. Футболисты отбывают наказание в колонии № 4 в Белгородской области с 4 июля.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием спортсменов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. В первой из них, у гостиницы «Пекин», пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. Вторая произошла в «Кофемании» на Большой Никитской улице, там пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Кокорин и Мамаев находились в СИЗО с октября прошлого года. Вину они признали только частично.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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