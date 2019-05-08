Дело Кокорина и Мамаева: футболисты приговорены к реальным срокам заключения

Сегодня Пресненский суд Москвы огласил приговор по резонансному уголовному делу известных футболистов – Павла Мамаева и Александра Кокорина, признав их виновными в хулиганстве. Согласно вердикту, нападающий «Зенита» получил 1,5 года общего режима, его брат Кирилл Кокорин – 1,5 года, полузащитник «Краснодара» приговорен к 1 году и 5 месяцам, такой же срок наказания назначен для их приятеля Александра Протасовицкого.

Гособвинитель Светлана Тарасова в прениях сторон запросила для обвиняемых сроки до полутора лет общего режима. Адвокаты просили частично оправдать спортсменов и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Один из футболистов в последнем слове попросил суд «не ломать судьбы ребят» и дать возможность вернуться в спорт и к семьям, передает РБК.

Как сообщал «Новый День», Кокорина и Мамаева обвиняли по трем статьям УК РФ: 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (побои) и 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). Ранее в суде спортсмены частично признали вину в избиении людей в центре Москвы в октябре прошлого года. При этом подсудимые заявили, что они непричастны к хулиганству и в их действиях не было предварительного сговора.

Футболистов судили за две драки в центре Москвы, произошедшие 8 октября прошлого года. В первой, которая случилась в гостинице «Пекин», пострадал Соловчук. Во второй был избит Денис Пак, это случилось в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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