Наезд на журналиста и полное молчание: Мамаев и Кокорин вышли из колонии (ВИДЕО)

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также младший брат последнего Кирилл утром 17 сентября покинули исправительную колонию №4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению. Встречать их приехали мать и отчим Кокорина Кирилл Логинов. У стен колонии спортсменов, осужденных за участие в драках в центре Москвы прошлой осенью, ожидала толпа журналистов, однако общаться с представителями СМИ они отказались. Все трое сели в подъехавший за ними внедорожник Mercedes и уехали.

Адвокат спортсменов Юрий Падалко рассказал, что футболисты будут находиться под контролем полиции до ноября либо декабря. Им предстоит регулярно отмечаться в правоохранительных органах. Он также сообщил, что Кокорин накануне заключил новый контракт с клубом «Зенит», в котором играл ранее. «Планы у Мамаева – действующий контракт с «Краснодаром», – приводит слова адвоката ТАСС. Впрочем, останется ли Мамаев в составе «Краснодара», пока неизвестно. Ранее руководство клуба заявляло о намерении расторгнуть трудовое соглашение с игроком.

Сегодняшние утренние события не обошлись без происшествия. Во время ожидания выхода заключенных отчим Кокорина проехал по ноге одного из журналистов на внедорожнике. Инцидент произошел у ворот колонии. Мужчине вызвали скорую помощь. «Я подошел посмотреть, кто приехал, поскольку лицо у человека было закрыто капюшоном, после чего водитель начал резко сдавать назад и так получилось, что проехался по моим ногам», – приводит слова репортера Life телеканал «Звезда». Врачи оказали пострадавшему помощь на месте. Медики Врачи заподозрили у него перелом пальца ноги. Журналист отметил, что будет подавать в суд на Логинова. Сотрудники ДПС увели отчима Кокорина для разбирательства, но позже отпустили его, отметив, что оснований для задержания нет.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам, Александра Кокорина – к году и шести месяцам колонии общего режима. Другие фигуранты дела – брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий получили 1,5 года колонии и один год и пять месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. В первой из них, у гостиницы «Пекин», пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. Вторая произошла в «Кофемании» на Большой Никитской улице, там пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

Футболисты находились в колонии с 4 июля. Вину они признали только частично.

В начале августа стало известно, что Кокорины и Мамаев подали на УДО, ходатайства поступили в Алексеевский районный суд Белгородской области.

6 сентября выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение освободить футболистов условно-досрочно. Суд также удовлетворил ходатайство об УДО младшего брата Кокорина.

Белгород, служба информации РИА «Новый День»

Белгород. Другие новости 17.09.19

Власти Югры запустили голосование про отмену ценза оседлости после голодовки жителей. / Силовики выявили в России 17 ячеек исламских террористов. / Счет сторонника Навального в Екатеринбурге заблокировали на 75 миллионов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»