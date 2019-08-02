Мамаев и Кокорин попросили освободить их условно-досрочно

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок за две драки, устроенные в октябре 2018 года, подали ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). В июне Мосгорсуд оставил прежним приговор обоим спортсменам, передает «Интерфакс».

Футболисты отбывают наказание в колонии № 4 в Белгородской области с 4 июля. Сегодня стало известно, что оба подали на УДО, ходатайства поступили в Алексеевский районный суд Белгородской области. Дата рассмотрения пока не назначена. Ходатайство об УДО в суд направил и брат Кокорина Кирилл, который также осужден за драку.

Напомним, Пресненский суд Москвы в мае приговорил Мамаева к году и пяти месяцам, Александра Кокорина – к году и шести месяцам колонии общего режима. Другие фигуранты дела – брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий – приговорены – к 1,5 года колонии и к одному году и пяти месяцам колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. В первой из них, у гостиницы «Пекин», пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. Вторая произошла в «Кофемании» на Большой Никитской улице, там пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев находились в СИЗО с октября прошлого года. Вину они признали только частично.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.19

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