Футболистов Мамаева и Кокорина суд признал виновными в хулиганстве

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев признаны виновными в хулиганстве. Такое решение вынес сегодня Пресненский суд Москвы. Обвинение просило для спортсменов полтора года и год и пять месяцев колонии общего режима соответственно.

Как заявила судья Елена Абрамова, установлено, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий «совершили умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», передает РИА «Новости». Наказание, которое они должны понести за это, будет объявлено позднее.

Хулиганство по предварительному сговору является самой тяжкой статьей, которую вменяют футболистам. Она предполагает до 7 лет заключения.

Как сообщал «Новый День», Пресненский суд Москвы рассматривает уголовное дело против футболистов с 4 апреля. Александра Кокорина и Павла Мамаева обвиняют по трем статьям УК РФ: 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (побои) и 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). По делу также проходят младший брат Кокорина Кирилл и приятель футболистов Александр Протасовицкий. Ранее в суде спортсмены частично признали вину в избиении людей в центре Москвы в октябре прошлого года. При этом подсудимые заявили, что они непричастны к хулиганству и в их действиях не было предварительного сговора.

Так, Кокорин отрицал обвинения в хулиганстве и причинении побоев Виталию Соловчуку, водителю сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой. По эпизоду с чиновником Денисом Паком адвокат заявил, что его подзащитный рефлекторно ударил госслужащего стулом после того, как тот оскорбил его.

Мамаев признал, что применял силу к Соловчуку, но заявил, что сделал это вовсе «не из хулиганских побуждений». Обвинение в избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина футболист отрицал.

В свою очередь, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий частично признали вину, хотя также заявили, что хулиганства не было.

Футболистов судят за две драки в центре Москвы, произошедшие 8 октября прошлого года. В первой, которая случилась в гостинице «Пекин», пострадал Соловчук. Во второй был избит Денис Пак, это случилось в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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