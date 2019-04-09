Кокорин и Мамаев поделили между собой вину за избиение людей

Пресненский суд Москвы сегодня начал рассматривать уголовное дело против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены в суде частично признали вину в избиении людей в центре Москвы в октябре прошлого года. При этом подсудимые заявили, что они непричастны к хулиганству и в их действиях не было предварительного сговора.

Ранее футболистам и двум соучастникам предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (побои) и 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору ). По делу также проходят младший брат Кокорина Кирилл и приятель футболистов Александр Протасовицкий.

Кокорин в суде не признал обвинения в хулиганстве и причинении побоев водителю сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой – Виталию Соловчуку. В тоже время футболист ничего не сказал по эпизоду с чиновником Денисом Паком. Адвокат спортсмена заявил, что его подзащитный рефлекторно ударил госслужащего стулом после того, как тот оскорбил его.

Мамаев, в свою очередь, заявил, что применял силу к Соловчуку, «но это не из хулиганских побуждений». Также он отметил, что не признает обвинение в избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Оба футболиста отрицают предварительный сговор в своих действиях.

Двое других подсудимых – Кирилл Кокорина и Александр Протасовицкий – частично признали вину, подчеркнув, что хулиганства не было. Кокорин-младший не признал нанесение побоев Гайсину, а Протасовицкий не признал обвинение в хулиганстве по предварительному сговору и нанесение побоев Соловчуку.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал Виталий Соловчук. Вторая потасовка – с Денисом Паком и Сергеем Гайсиным – случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

Защита настаивает, что действия фигурантов должны квалифицироваться только как побои, категорически отрицая в них состав хулиганства. На очных ставках обвиняемые принесли потерпевшим извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.

Стоит отметить, что хулиганство по предварительному сговору является самой тяжкой статьей, которую вменяют футболистам. Им грозит до 7 лет заключения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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