Мосгорсуд оправдал футболиста Мамаева по делу о хулиганстве

Московский городской суд отменил приговор футболисту Павлу Мамаеву, который вместе с Александром Кокориным в прошлом году был осужден по делу о драках и хулиганстве. Согласно апелляционному приговору, Мамаеву оправдан по делу о хулиганстве, ему окончательно назначен год исправительных работ, передает «Интерфакс».

Вместе с тем Кокорин, ставший накануне футболистом «Спартака», как и по приговору суда первой инстанции, получил полтора года колонии общего режима.

Кирилла Кокорина – брата Александра – и приятеля футболистов Александра Протасовицкого суд так же, как и Мамаева, оправдал по обвинению в хулиганстве и назначил каждому по году исправительных работ.

Напомним, 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам, Александра Кокорина – к году и шести месяцам колонии общего режима. Другие фигуранты дела – брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий получили 1,5 года колонии и один год и пять месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. В первой из них, у гостиницы «Пекин», пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. Вторая произошла в «Кофемании» на Большой Никитской улице, там пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

Футболисты находились в колонии с 4 июля. В сентябре они были освобождены условно-досрочно. Вину они признали только частично.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.08.20

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