Пострадавший в драке с Кокориным и Мамаевым требует 1 млн рублей компенсации

Виталий Соловчук обратился в суд с требованием возмещения морального вреда, полученного в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Потерпевший хочет получить со спортсменов 1 млн рублей.

«Истец Соловчук просит взыскать с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда»,– сказал источник ТАСС. Суд рассмотрит иск 14 декабря.

Напомним, 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам, Александра Кокорина – к году и шести месяцам колонии общего режима. Другие фигуранты дела – брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий получили 1,5 года колонии и один год и пять месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. В первой из них, у гостиницы «Пекин», пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. Вторая произошла в «Кофемании» на Большой Никитской улице, там пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

Футболисты находились в колонии с 4 июля. В сентябре они были освобождены условно-досрочно. Вину они признали только частично.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.12.20

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