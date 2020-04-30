Журналистка подала в суд на Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев станут ответчиками по иску телеведущей Ольги Ушаковой. Журналистка требует возмещения ущерба за разбитый автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Mercedes был поврежден во время драки, в которой приняли участие Кокорин и Мамаев. У машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью. Телеведущая требует компенсации в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, Кокорин и Мамаев стали фигурантам уголовного дела в октябре 2018 года. Футболисты со своими друзьями устроили две потасовки – у гостиницы «Пекин» и в кафе «Кофемания». В результате пострадавшими оказались водитель Ушаковой Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

Футболисты признали вину частично и находились в колонии с 4 июля 2019 года. В сентябре выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение освободить спортсменов условно-досрочно.

Москва, Зоя Осколкова

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