Итальянские болельщики недовольны покупкой травмированного Кокорина

Фанаты итальянского клуба «Фиорентина» раскритиковали решение о трансфере российского нападающего Александра Кокорина. Болельщики считают, что футболист будет больше времени проводить на скамейке запасных из-за травм.

Свое недовольство фанаты выразили на странице команды в Instagram. В комментариях пользователи отметили, что Кокорин был способен выступать на высоком уровне лет шесть назад. Теперь же он не сможет принести пользу команде из-за состояния здоровья.

Стоит отметить, что после дебюта россиянина в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (0:2) форвард остался в запасе «Фиорентины» в двух играх подряд.

Болельщики выразили мнение, что Кокорин так и будет пропускать матчи из-за травм. Кроме того, фанаты считают, что решение о покупке футболиста было принято после слов бывшего тренера петербургского «Зенита» Роберто Манчини, который «протолкнул блатного игрока».

Напомним, 29-летний Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января. Контракт рассчитан на 3,5 года, трансфер нападающего обошелся итальянскому клубу в 4,5 млн евро.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 20.02.21

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