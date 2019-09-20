РФС решил пока не пускать Кокорина в большой футбол

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков не удовлетворил заявление питерского «Зенит» о регистрации Александра Кокорина в качестве полноправного игрока команды. Форвард, который на днях вышел из мест заключения, где отбывал наказание за драку, пока не сможет играть в российском чемпионате.

«Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года). При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Представитель комитета объяснил решение РФС по делу Кокорина желанием не допустить «клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований». Таким образом «Зенит» сможет заявить Кокорина для участия в чемпионате России в следующий регистрационный период предстоящей зимой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.19

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