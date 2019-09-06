Мамаев и Кокорин освобождены условно-досрочно

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина освободили условно-досрочно. Такое решение принял в пятницу, 6 сентября, выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области, где спортсмены отбывают наказание по делу о драках в центре Москвы. Суд также удовлетворил ходатайство об УДО младшего брата Кокорина Кирилла. Спортсмены выйдут на свободу через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Адвокат футболистов Юрий Падалко сообщил, что руководство исправительного учреждения не выступало против досрочного освобождения осужденных. Кроме того, он рассказал, что от представителя потерпевшего от действий спортсменов руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака поступило ходатайство, в котором говорилось, что он не возражает против УДО футболистов и оставляет решение на усмотрение суда, передает РАПСИ.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам, Александра Кокорина – к году и шести месяцам колонии общего режима. Другие фигуранты дела – брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий получили 1,5 года колонии и один год и пять месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. В первой из них, у гостиницы «Пекин», пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. Вторая произошла в «Кофемании» на Большой Никитской улице, там пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев находились в СИЗО с октября прошлого года. Вину они признали только частично.

В начале августа стало известно, что Кокорины и Мамаев подали на УДО, ходатайства поступили в Алексеевский районный суд Белгородской области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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