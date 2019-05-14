Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна в Праге

Основной свидетель обвинения по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова выплата их окна. Девушка находится в реанимации.

Инцидент произошел в Праге, куда Бобкова отправилась отмечать День Победы. На вечеринке девушка выпала из окна четвертого этажа, сообщает телеграмм-канал «Baza» со ссылкой на полицию Чехии. Отмечается, что перед этим Бобкова употребляла алкоголь и антидепрессанты.

О состоянии пострадавшей сообщила ее подруга Алина Сергиенко на своей странице в Instagram. Она написала, что Бобковой сделали несколько операций. У девушки диагностированы трещина в селезенке с кровотечением, контузия легких, переломы таза и ребер, а также внутричерепное кровоизлияние. Врачи решили ввести ее в состояние искусственной комы.

Всего за несколько недель до падения Бобкова опубликовала в соцсетях снимок: она лежит на земле, будто бы упав с высоты. «В Чехию девушка приехала не столько ради праздника 9 мая, сколько для знакомства с «очень влиятельным мужчиной из России по имени Андрей» – как его охарактеризовали свидетели, давшие очень важные показания полиции. Допрошен ли сам «Андрей», пока неизвестно», – сообщает «Baza».

Как сообщал «Новый День», Кокорина и Мамаева обвиняли по трем статьям УК РФ: 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (побои) и 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). Ранее в суде спортсмены частично признали вину в избиении людей в центре Москвы в октябре прошлого года. При этом подсудимые заявили, что они непричастны к хулиганству и в их действиях не было предварительного сговора.

Футболистов судили за две драки в центре Москвы, произошедшие 8 октября прошлого года. В первой, которая случилась в гостинице «Пекин», пострадал Соловчук. Во второй был избит Денис Пак, это случилось в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

На судебном процессе по делу Кокорина и Мамаева Бобкова выступала в качестве свидетеля обвинения. 8 мая Пресненский суд Москвы огласил приговор, признав футболистов виновными в хулиганстве. Согласно вердикту, нападающий «Зенита» получил 1,5 года общего режима, его брат Кирилл Кокорин – 1,5 года, полузащитник «Краснодара» приговорен к 1 году и 5 месяцам, такой же срок наказания назначен для их приятеля Александра Протасовицкого.

Прага, Служба информации РИА «Новый День»

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