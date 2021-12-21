«Если бы Кокорин попал в «Урал», я был бы счастлив», – Григорий Иванов о приобретении скандального российского нападающего

Президент «Урала» Григорий Иванов купил бы Александра Кокорина, который сейчас играет в итальянском чемпионате за «Фиорентину», если бы была возможность. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Фиорентина» его просто так не отпустит, – считает Григорий Иванов. – Я не думаю, что нам удастся купить Александра Кокорина. А так мы с удовольствием. Когда произошла история с Кокориным и Мамаевым, наш президент лиги сказал, что 99 процентов клубов откажутся от них. Видимо, один процент – это мы. Я сказал, что с удовольствием подписал бы, это хорошие футболисты, а как они поступили – это другое. Готовы были и с Мамаевым разговаривать, но он подписал контракт с «Химками». А Саша очень хороший и качественный футболист. Если бы он попал в «Урал», я был бы счастлив. Но пока переговоры мы не ведем».

Также Григорий Иванов отметил, что был бы рад возвращению в клуб Олега Шатова.

Напомним, в первая половина сезона для свердловского клуба получилось неудачной. Сейчас у подопечных Игоря Шалимова 19 очков, они занимают 11 место в Чемпионате. До прямой зоны вылета в низший дивизион их отделяет 3 очка. После зимнего перерыва «Урал» 27 февраля сыграет на выезде с «Нижним Новгородом».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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