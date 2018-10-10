Мамаеву и Кокорину грозит до 7 лет заключения: возбуждено уголовное дело о хулиганстве

Столичный главк МВД принял решение о возбуждении уголовного дела о хулиганстве против скандально известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщила пресс-служба московской полиции, футболистам грозит до 7 лет тюрьмы, штрафы и обязательные работы.

«В ходе производства уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев гражданину на Большой Никитской улице в Москве, следователь принял решение выделить в отдельное производство уголовное дело в отношении граждан Кокорина и Мамаева по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – сказал он.

Титов также отметил, что футболисты не явились к следователю Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, в связи с чем их могут объявить в федеральный розыск. «Если к 18:00 мск 10 октября граждане Кокорин и Мамаев не прибудут в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий, то они будут объявлены в федеральный розыск», – сказал пресс-секретарь московской полиции.

Как сообщал «Новый День», футболисты на днях избили у гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал футболистам замечание, так как они пинали машины на автостоянке и облокачивались на них. За это игроки сломали ему нос. Помимо этого, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. Этим эпизодом футболисты не ограничились и устроили драку в кафе. От кулаков футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Как утверждает адвокат Геннадий Удудян, Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. Они не знали, что перед ними чиновник, и оскорбили его по национальному признаку.

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают футболисты, рассматривают варианты досрочного расторжения контрактов в одностороннем порядке. Спортсменов могут также пожизненно отстранить от футбола.

Кокорин и Мамаев намеревались выступить с официальным заявлением по поводу случившегося. Об этом заявил их представитель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.18

Сергей Шнуров вернулся в Instagram с подбитым глазом. / «Я сегодня направляю письмо Путину». В Госдуме предложили изменить реформу ОСАГО. / Рецессия и провал майского указа Путина: Кудрин назвал последствия усиления санкций и призвал дружить с Западом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»