Стало известно еще об одном пострадавшем от рук Мамаева и Кокорина

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева подозревают в нападении на человека, которое было совершено еще до стычки в кафе, где пострадали два чиновника. Спортсмены избили водителя ведущей Первого канала.

За два часа до конфликта, в котором от рук Кокорина и Мамаева пострадали глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, был избит 33-летний гражданин Белоруссии.

По данным телеграм-канала Mash, футболисты с друзьями вышли из столичного стриптиз-клуба, на пути им встретила автостоянка. Якобы компания начала пинать машины и облокачиваться на них. Очевидец сделал им замечание, после чего завязалась драка.

«Всей компанией они валят его на землю, бьют ногами и пробивают в голову. У парня сотряс, ЧМТ, он в реанимации», – передает Mash.

Инцидент произошел у гостиницы «Пекин». Пострадавший – водитель журналистки Ольги Ушаковой, сообщает радиостанция «Говорит Москва». «Мы ждем официальной информации. Ждем, когда нам сообщат результаты расследования. Был инцидент. Человек пострадавший и я, как пострадавшая сторона, мы заявление в полицию написали. Человек болеет», – рассказала ведущая.

Позже стало известно, что по этому факту также возбуждено уголовное дело по статье ст. 116 УК РФ «Побои».

Тем временем, стало известно о состоянии Пака и Гайсина, которых футболисты избили в кафе через пару часов после событий у гостиницы. По словам адвоката Геннадия Удудяна, у чиновника Минпромторга диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы.

Юрист утверждает, что Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. «Мы однозначно будем добиваться того, чтобы статья была переквалифицирована, потому что это люди, представляющие опасность», – заявил Удунян.

Накануне Кокорин и Мамаев устроили драку в московском кафе. В ответ на замечание в свой адрес Кокорин ударил Пака стулом по голове. Пострадавшие были доставлены в больницу, а футболисты скрылись до прибытия полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье ст. 116 УК РФ «Побои».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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