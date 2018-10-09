«Краснодар» решил выгнать Мамаева за избиение людей в Москве. Зенитовцу Кокорину такая участь не грозит (ФОТО)

Футбольные клубы «Краснодар» и «Зенит» накажут своих игроков Павла Мамаева и Александра Кокорина из-за нападений на людей на улице и в одном из кафе в Москве, которые вылились в возбуждение двух уголовных дел о побоях. Более того, краснодарский клуб решил разорвать контракт с Мамаевым. Петербургская команда о расторжении контракта с Кокориным не думает.

В заявлении ФК «Краснодар» указывается, что руководство клуба в данный момент изучает, как разорвать контракт с полузащитником. «К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться», – подчеркивается в заявлении. Пока контракт действует, руководство «Краснодара» пообещало применить к Мамаеву «все возможные санкции». «Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой», – заверили в пресс-службе ФК. В руководстве клуба назвали поведение игрока возмутительным. «Этому не может быть никаких оправданий», – подчеркивается в заявлении.

В футбольном клубе «Зенит», в свою очередь, сочли поведение Кокорина отвратительным и пообещали наказать форварда. Однако в пресс-службе клуба отказались уточнить, какое наказание будет применено к игроку.

«Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», – говорится в заявлении клуба. В «Зените» подчеркнули, что «с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд», добавив, что ждут «правовой оценки соответствующих органов».

Как сообщал «Новый День», накануне полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин избили у гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаков. Мужчина сделал футболистам замечание за неадекватное поведение, за что игроки сломали ему нос. Помимо этого, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму.

Избиение водителя журналистки Первого канала в центре Москвы, скриншот видео телеграм-канала «112»

Чуть позже футболисты устроили драку в одном из кафе. От рук футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Госслужащий получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. По обоим случаям нападений возбуждены уголовные дела по статье «Побои».

Как утверждает адвокат Геннадий Удудян, Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. «Мы однозначно будем добиваться того, чтобы статья была переквалифицирована, потому что это люди, представляющие опасность», – заявил юрист.

По последним данным, футболистов вызвали на допрос в УВД по Центральному административному округу Москвы. Ранее сообщалось, что они задержаны, но в столичной полиции информацию об этом не подтвердили.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.18

Из школы Новосибирска ученика увезли в больницу с колото-резаной раной. / Подмосковье снова лихорадит: администрация Ногинского района скрывает данные о мусоросжигательном заводе. / Застройщика ЖК «Кольцовский», из-за которого люди устраивали голодовку, отправили в колонию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»