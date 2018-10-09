В соцсетях появилась информация о новом эпизоде вопиющего поведения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших в Москве водителя ведущей Первого канала и двух чиновников в одном из столичных кафе.

По данным телеграм-канала Mash, игроки «Краснодара» и «Зенита» устроили пьяный дебош в одном из вагонов «Сапсана», направляясь в ночь на 8 октября в Москву после матча своих команд в Петербурге в воскресенье, 7 октября. Отмечается, что игроки «громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам и выпили весь запас алкоголя».

Свидетелем развязного поведения футболистов в «Сапсане» оказался стендап комик Данила Поперечный: «Я гнал с ними в Сапсане, где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверьё и быдло» (авторская орфография сохранена – прим. ред.). Об этом артист сообщил в своем твиттере, уточнив, что узнал Кокорина потому, что тот был в футболке с надписью «Кокорин». По его признанию, он сначала решил, что не будет думать о спортсменах плохо, поскольку «тоже иногда угарает». Однако позже комик написал: «Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!».

Тем временем, по сведениям издания Sport24, жена футболиста Мамаева Алана сегодня, 9 октября, подала заявление на развод. Накануне она извинилась за поведение мужа и сказала, что ей стыдно. «Они (футболисты – прим. ред.) были пьяные. Как еще объяснить эту выходку? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», – заявила она в комментарии «Спорт Экспрессу». Отмтетим, что в конце сентября Мамаева уже сообщала о планах расторгнуть брак, но бракоразводный процесс был начат именно нападения футболистов на нескольких человек в Москве.

Как сообщал «Новый День», утром 8 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин избили у гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал футболистам замечание, так как они пинали машины на автостоянке и облокачивались на них. За это игроки сломали ему нос. Помимо этого, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму.

Кокорин и Мамаев избивают водителя журналистки Первого канала

Чуть позже футболисты устроили драку в одном из кафе. От кулаков футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Госслужащий получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. По обоим случаям нападений возбуждены уголовные дела по статье «Побои».

Как утверждает адвокат Геннадий Удудян, Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. Юрист отметил, что будет добиваться переквалификации статьи, потому что «это люди, представляющие опасность».

Футболистов вызвали на допрос в УВД по Центральному административному округу Москвы. Ранее сообщалось, что они задержаны, но в столичной полиции данную информацию отрицают.

Добавим, что пресс-служба ФК «Краснодар» заявила, что руководство клуба решило расторгнуть контракт с Мамаевым, а перед этим строго наказать его: «Наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой». В «Зените», в свою очередь, пообещали наказать Кокорина, как – не уточнили.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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