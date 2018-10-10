«Ничего, сижу ровно»: пранкеры Лексус и Вован под видом Мутко дозвонились до Кокорина и президента ФК «Зенит»

Уральские пранкеры Лексус и Вован дозвонились до президента футбольного клуба «Зенит» Сергея Фурсенко и футболиста Александра Кокорина под видом экс-министра спорта Виталия Мутко. Комментируя гуляния футболистов, Фурсенко назвал зенитовца хорошим парнем, на которого плохо влияет Мамаев. Но отмазывать его никто не будет, заверил топ-менеджер клуба.

Пранкеры «разговаривали» с Фурсенко и Кокориным, используя нарезанные фразы из выступлений Виталия Мутко. «Не могу даже передать, какая грусть и ужас. Просто суки, понимаете. Столько души в них вложено. Я имею в виду Кокорина. Виталий Леонтьевич, эх… Настолько обидно. Просто уроды! Уроды, самые настоящие. Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили в этот футбол! И взяли – все обосрали. Обидно просто до слез, понимаете? Вчера прислали, что у нас клуб в списке самых посещаемых в мире на 20-м месте, только обрадовались – и тут одно за другим, как понеслось. Они-то думали, что мы отмажем, но как можно отмазывать за такие вещи. Просто уроды. Мне когда Колобков (Павел Колобков, министр спорта, – прим. ред.) позвонил, не поверил, что произошло. Вы поймите, мы его подготовили. Полгода он не играл, две игры блестяще сыграл. Вы скажите, когда можно, я к вам подъеду, посоветоваться о стольких вещах надо. По старой памяти я думаю, вы дадите хороший совет. Семак (тренер «Зенита», – прим. ред.), он свой человек, думаю, там все будет нормально. [Что делать с ним?] Пускай правосудие решит. Он хороший парень вообще, по сути, но как только он с этим Мамаевым сходится, так все», – рассказал Фурсенко в беседе с как бы Мутко.

Звонок «Мутко»

Беседа пранкеров с самим героем скандала вышла очень короткой. На вопрос «Мутко» «Ну что?" Кокорин ответил со вздохом: «Да ничего, сижу ровно». После этого звонок прервался.

Как уже сообщал «Новый День», футболисты на днях избили у гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал футболистам замечание, так как они пинали машины на автостоянке и облокачивались на них. За это игроки сломали ему нос. Помимо этого у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. Этим эпизодом футболисты не ограничились и устроили драку в кафе. От кулаков футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Возбуждены уголовные дела по статье «Побои». Как утверждает адвокат Геннадий Удудян, Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. Они не знали, что перед ними чиновник, и оскорбили его по национальному признаку.

Екатеринбург. Другие новости 10.10.18

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