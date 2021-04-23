Пранкеры с помощью дипфейка прикинулись соратником Навального и обманули европейских депутатов и телеканал

Российские пранкеры Вован и Лексус представились Леонидом Волковым, соратником Алексея Навального, и пообщались с депутатами парламентов Литвы, Латвии и Эстонии. Впервые в мире с целью розыгрыша они использовали технологию дипфейка.

Более того, латвийский телеканал LTV опубликовал «эксклюзивное» интервью с Волковым, в котором тот заявил, что видеоблогер Юрий Дудь согласился возглавить штаб Навального. «Возможно, именно благодаря Юрию Дудю нам удастся то, что мы не смогли до сих пор – попасть в парламент России», – сообщил дипфейк.

Об обмане стало известно, когда сам Волков отправил телеканалу письмо, где указал, что от его лица уже не первый раз действуют пранкеры. Руководство LTV приняло решение удалить интервью и принесло извинения.

Фейковый Волков также пообщался с председателями комитетов по иностранным делам парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат сейма Латвии Рихардс Колс. Он предположил, что контакты пранкеров, выступающих от имени активиста, могли быть переданы каналу LTV через пресс-службу сейма.

Напомним, Леонид Волков в январе был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению по статье 151.2 Уголовного кодекса России («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»). В настоящее время активист объявлен в межгосударственный розыск. Известно, что он находится в Литве, при этом литовские власти отказывают экстрадировать его в Россию.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.04.21

На Серовском тракте автомобиль насмерть сбил лося (ФОТО). / Роструд напомнил о майских выходных. / Для российских автолюбителей подготовили новые штрафы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»