«Наконец-то ты, родненький, позвонил!»: пранкер Лексус рассказал о разговоре с Зеленским

Российский пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, дозвонился до президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пранкер сообщил в своем Facebook.

По признанию Лексуса, на беседу с украинским лидером он решился после звонка журналистки телеканала «Россия 1» Ольги Скобеевой Зеленскому: «Ну раз уж 60 минут дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Столяров при этом отметил, что Зеленский ждал звонка от пранкеров с момента своей инаугурации, «поэтому тоже был тактичен в общении».

Алексей Столяров начал беседу со слов: «Кремль на проводе». Зеленский, по его словам, сразу же узнал его. «Ну, наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил! – ответил мужчина, чей голос похож на голос украинского президента. И дальше поинтересовался о причине звонка: «Так, а что вы хотите?» В ответ пранкер попросил снять запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну. Зеленский на его просьбу заявил, что проведет «некий вечер», и спросил у Лексуса, как следует реагировать на приветствие украинских националистов «Слава Украине!». «Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине!»?» – сказал Зеленский, после чего связь прервалась.

Владимир Столяров признался, что легко связался с украинским президентом. По его словам, сначала пранкеры звонили ему от имени мэра Киева Владимира Кличко – «он даже поверил, охотно с нами общался». Затем шутники решили перейти в юмористическую стезю, отказавшись «как-то мучить» Зеленского. Пранкер в комментарии «360» отметил, что украинский президент – в первую очередь шоумен, поэтому «с ним надо разговаривать скорее в юмористическом ключе». Столяров также сообщил, что не собираются общаться с украинским политиками в ближайшее время, сославшись на усталость от Украины. По его словам, в будущем пранкеры планируют звонить мировым и отечественным звездам.

Ранее, в августе российские пранкеры Владимир «Вован» Кузнецов и Алексей Столяров позвонили американскому сенатору-республиканцу Линдси Грэму. Один из шутников выдал себя за главу Минобороны Турции Хулуси Акара. До этого пранкеры разыграли косовского премьер-министра Рамуша Харадиная, представившись экс-президентом Украины Петром Порошенко, а также бывшего черногорского премьера Мило Джукановича. Ему они тоже представились Петром Порошенко и договорились построить в Черногории шоколадную фабрику.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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