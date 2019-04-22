Косовский премьер-министр пал жертвой русских пранкеров

Известные пранкеры из России разыграли косовского премьер-министра Рамуша Харадиная, которого фатально подвело желание быть любой ценой причастным к европейским событиям. В своём твиттере он пожелал победы на выборах президента Украины своему другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру «Вовану Лексусову».

«Я желаю украинскому народу свободных и демократических выборов. Моему другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру Вовану Лексусову желаю всего лучшего на пути Украины к евроинтеграции. Косово и Украина, свободные и процветающие, вместе!» – заявил Хардинай.

Его твит вызвал жестокие насмешки в Интернет-сообществе. Британский журналист Шон Уокер не без иронии отметил, что косовского премьер министра разыграли русские пранкеры. «Как политики до сих пор могут на это вестись?!» – недоумевает он.

Сами пранкеры рассказали журналистам, что три раза звонили Харадинаю от имени Порошенко, прося разместить твиты поддержки. «Мог бы хотя бы предварительно прогуглить, кто такой Вован Лексусов, прежде чем агитировать за него с Петро», – рассказал Вован сайту газеты «Комсомольская правда».

На днях пранкер собирается опубликовать аудиозапись разговора с Харадинаем.

Ранее шутники из России звонили бывшему черногорскому премьеру Мило Джукановичу, которому тоже представились Петром Порошенко и договорились построить в Черногории шоколадную фабрику. Джуканович взамен пообещал замолвить слово за Порошенко на саммите НАТО.

Стоит отметить, что Харадинай оперативно удалил твит, но его скриншоты успели разлететься по интернету. А пожелание свободы и процветания косовского премьера оказалось частично пророческим: Порошенко по результатам выборов действительно свободен от прежней должности.

Между тем, в России не все позитивно оценили шутку. В частности, комментируя этой скандал, балканист и историк Никита Бондарев отметил, что ему «жаль всех жертв пранкеров».

«Я не считаю, что это смешно, я не считаю, что это круто, я не считаю, что это может быть «наш ответ» кому-то там. Это все юмор в духе Задорнова «ха, ха, они такие тупые». Это сродни всеобщему глуму над Джен Псаки – ну хорошо, она тупая, дальше что? Неужели то, что она тупая, делает вас самих умнее? То, что эти Вован и Лексус имеют у нас всенародную славу и чуть ли не государственный статус – это, на самом деле, стыд и позор. В Советском Союзе их бы посадили и правильно сделали. А то, что Харадинай не отличается интеллектом все и так знали», – сказал Бондарев.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 22.04.19

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