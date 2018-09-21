Пранкер Лексус потребовал от Киева депортировать его из Севастополя

Российский пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, обратился к властям Украины с требованием депортировать его из Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Столяров саркастически отреагировал на вынесенное СБУ решение по запрету ему въезда на территорию Украины в течение трех лет.

Он сообщил, что находится в Севастополе, напомнив, что в Киеве все еще считают город украинской территорией: «Поэтому они сейчас меня должны депортировать. Я очень этого жду. Поскольку у них этот запрет сказочный, значит, и мы будем отвечать подобными методами – фейковыми», – сказал пранкер в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Столяров пообещал продолжить разыгрывать украинских чиновников, сотрудничая с другим российским пранкером – Владимиром Кузнецовым (известен как Вован), что станет «симметричным ответом» на санкции СБУ.

При этом пранкер предположил, что депортация из Украины может ожидать самого Порошенко, после смены руководителя страны: «Глава СБУ и президент видимо забыли, что меньше чем через год будут выборы и в стране может появиться новый президент. А это означает, что старый президент просто станет невъездным навсегда, ему самому придется очень скоро покидать Украину. Ну, а мы надеемся, что в будущем будем спокойно гулять по Крещатику и, возможно, даже по его кабинету», – прогнозирует Столяров.

Напомним, в 2017 году данные пранкеров были опубликованы на скандально известном сайте «Миротворец». Официально неудобными для властей Украины россияне стали 20 сентября, после запрета Службы безопасности. Что, как заявил Кузнецов, лишь подтвердило целесообразность их деятельности, направленной на обличение режима президента Петра Порошенко.

Участниками розыгрышей пранкеров не раз становились влиятельные украинские политики и чиновники, в том числе глава СБУ Василий Грицак и министр обороны Украины Степан Полторак, которому россияне позвонили от имени Порошенко, потребовав отставки главы военного ведомства. Между тем, попадался на уловку россиян и сам Порошенко, даже не усомнившийся в том, что разговаривает с руководителями других стран.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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