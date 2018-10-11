«Мне бы не сесть»: Мамаев и Кокорин признали вину в избиении водителя и чиновников в Москве (ФОТО)

Задержанные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев на допросе полностью признали свою вину как в избиении водителя ведущей Первого канала, так и в нападении в кафе на федерального чиновника. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По его данным, спортсмены, с их слов, «очень расстроены ситуацией», и пришли в полицию не сразу, потому что «были в замешательстве».

Отмечается, что один из правоохранителей, оказавшийся футбольным болельщиком, после задержания футболистов поинтересовался у Мамаева, попытается ли он вернуться в команду, на что игрок ответил: «Мне бы не сесть».

Мамаев в полиции, скриншот видео Mash

Мамаев при этом уже не надеется, что в будущем когда-либо будет играть за сборную России и вообще профессионально заниматься футболом. И Мамаев, и Кокорин могут быть пожизненно отстранены от футбола.

Сегодня Тверской районный суд Москвы выберет меру пресечения Мамаеву и Кокорину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. При этом он не уточнил, о какой мере пресечения будет ходатайствовать следователь. По сведениям Mash, следствие попросит у суда ареста для футболистов.

Вчера вечером следователи столичного главка МВД после допросов задержали на 48 часов сначала Мамаева, а затем и Кокорина. Они помещены в разные камеры изолятора временного содержания на Петровке, 38.

Кокорин все-таки явился в полицию, но только после 18:00 мск – это время было назначено для футболистов для добровольной явки. К этому моменту следователи уже решали вопрос об объявлении нападающего «Зенита» в федеральный розыск.

Накануне московская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве против Кокорина и Мамаева. Футболистам грозит до 7 лет тюрьмы, штрафы и обязательные работы. Ранее против них было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Как сообщал «Новый День», футболисты утром 8 октября избили у столичной гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал футболистам замечание, так как они пинали машины на автостоянке и облокачивались на них. За это игроки сломали ему нос. Помимо этого, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. Этим эпизодом футболисты не ограничились и устроили драку в кафе на Большой Никитской улице. От кулаков футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Как утверждает адвокат Геннадий Удудян, Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. Они не знали, что перед ними чиновник, и оскорбили его по национальному признаку.

Футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, намерен разорвать контракт с игроком, а перед этим строго наказать его. В «Зените» пообещали наказать Кокорина, но о планах досрочно расторгнуть с ним контракт не заявляли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.18

В Керченский пролив направят украинских журналистов на бронекатере – дразнить и провоцировать пограничников РФ. / В Сургуте девочка погибла, выпав из окна вместе с собакой. / Кадыров потребовал найти чеченца, бросившего банку в пассажиров метро. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»