Мамаев и Кокорин извинились перед избитыми чиновниками и предложили пойти на мировую

Адвокаты Павла Мамаева и Александра Кокорина предложили пострадавшим от рук футболистов чиновникам мировое соглашение. При этом оба игрока принесли извинения и раскаялись в содеянном. Сотрудник Минпромторга Денис Пак заявил, что к Мамаеву у него претензий не имеется.

По словам Игоря Бушманова – защитника Павла Мамаева – футболист выразил готовность возместить моральный и физический ущерб потерпевшим. «Мы высказали такое предложение [о примирении] и все, что необходимо для этого, сделали – официально в присутствии потерпевшей стороны», – цитирует адвоката «Интерфакс».

Павлу Мамаеву обвинение пока предъявлено не было. Бушманов выразил надежду, что следствие «даст правильную юридическую оценку его (Мамаева – прим. ред.) действиям, чтобы не предъявлять ему излишнее и потом это прекращать».

Защитник также добавил, что сотрудник Минпромторга Денис Пак, которого Кокорин ударил в кафе стулом, претензий к Мамаеву не имеет. Это выяснилось в ходе очной ставки. «Пак сказал, что к избиению он не причастен, каких-либо выкриков, оскорблений со стороны Мамаева он не слышал», – сказал Бушманов.

Заключить мировое соглашение предложил и Кокорин. Его юристы также ждут реакции со стороны пострадавших. Кроме того, Олег Попов, представляющий интересы Кокорина, отметил, что футболисты раскаиваются в произошедшем.

Как сообщал «Новый День», в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина возбуждено уголовное дело двум статьям Уголовного кодекса РФ – «побои» (ст. 116) и «хулиганство в составе организованной группы» (ч. 2 ст. 213). Компания, в которой находились футболисты, утром 8 октября избили у столичной гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал футболистам замечание, так как они пинали машины на автостоянке и облокачивались на них. За это игроки сломали ему нос. Помимо этого, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. Этим эпизодом спортсмены не ограничились и устроили драку в кафе на Большой Никитской улице. От кулаков футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Как утверждает адвокат Геннадий Удудян, Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. Они не знали, что перед ними чиновник, и оскорбили его по национальному признаку.

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца четырех фигурантов этого дела. Павел Мамаев и Александр Кокорин, младший брат форварда «Зенита» – 19-летний Кирилл Кокорин, а также Александр Протасовицкий пробудут за решеткой как минимум до 8 декабря.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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