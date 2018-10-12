СМИ узнали о будущем Кокорина в «Зените»

Футбольный клуб «Зенит» может разорвать контракт с форвардом Александром Кокориным, если игрок получил реальный срок за избиение водителя и двух чиновников в центре Москвы. Если наказание будет более мягким, то футболист продолжит играть за петербургский клуб. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Контракт Кокорина с сине-бело-голубыми действует до конца сезона-2018/2019. Накануне в «Зените» оправдали выходку форварда усиленными тренировками. В клубе полагают, что стресс от нагрузок, вызванных восстановлением после травмы, в сочетании с алкоголем мог повлиять на организм непредсказуемым образом, сообщала газета «Известия» со ссылкой на источник в «Зените».

Ранее «Зенит» заявил, что пока не будет расторгать контракт с нападающим. При этом в клубе осудили поведение Кокорина, пообещав наказать его.

Как сообщал «Новый День», в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина возбуждено уголовное дело двум статьям Уголовного кодекса РФ : «побои» (ст. 116) и «хулиганство в составе организованной группы» (ч. 2 ст. 213). Компания, в которой находились спортсмены, утром 8 октября избила у столичной гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал футболистам замечание, так как они пинали машины на автостоянке и облокачивались на них. За это игроки сломали ему нос. Помимо этого, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. Этим эпизодом игроки не ограничились и устроили драку в кафе на Большой Никитской улице. От кулаков футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Как утверждает адвокат Геннадий Удудян, Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. Они не знали, что перед ними чиновник, и оскорбили его по национальному признаку.

Накануне московская полиция сообщила, что в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве, возбужденного в отношении Мамаева и Кокорина, установлены еще трое участников инцидента, в их числе 19-летний брат нападающего ФК «Зенит». Отмечалось, что Кирилл Кокорин был задержан на 48 часов до избрания меры пресечения.

Вчера вечером Тверской районный суд Москвы отправил Мамаева и братьев Кокориных под арест до 8 декабря. После избрания меры пресечения фигурантов уголовного дела доставили в СИЗО-2 («Бутырка»). Десять дней они будут находится на «карантине», затем их распределят по камерам, сообщили в ОНК.

Добавим, что футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, намерен разорвать контракт с игроком, а перед этим строго наказать его.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.10.18

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