Мамаеву и Кокорину предъявлено обвинение: футболистам грозит до семи лет тюрьмы

Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину предъявили обвинения в побоях и хулиганстве. Адвокаты спортсменов не согласны с обвинениями и собирают их оспорить.

По словам представителя главного управления МВД по Москве Юрия Титова, материалы дела приняты следственной частью и соединены в одно производство с уголовным делом о побоях и хулиганстве.

В частности Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому предъявлено обвинение по двум эпизодам побоев (ст. 116 УК РФ) и в групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Брату Кокорина Кириллу предъявлено обвинение в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

Адвокаты футболистов заявили, что не согласны с квалификацией действий их подзащитных и намерены оспорить обвинение, пишет «Коммерсант». Так юрист Кокорина Олег Попов настаивает, что действия спортсмена следует квалифицировать только в соответствии со ст. 116 УК РФ (побои). Адвокат Мамаева Игорь Бушманов отметил, что его подзащитный лишь частично признал вину в побоях. «Мы настаиваем, что признаков хулиганства в действиях Павла Мамаева не было»,– сказал он.

Как сообщал «Новый День», утром 8 октября футболисты в компании друзей избили у столичной гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал футболистам замечание, так как они пинали машины на автостоянке и облокачивались на них. За это игроки сломали ему нос. Помимо этого, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. Этим эпизодом спортсмены не ограничились и устроили драку в кафе на Большой Никитской улице. От кулаков футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Как утверждает адвокат Геннадий Удудян, Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. Они не знали, что перед ними чиновник, и оскорбили его по национальному признаку.

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца четырех фигурантов этого дела. Павел Мамаев и Александр Кокорин, младший брат форварда «Зенита» – 19-летний Кирилл Кокорин, а также Александр Протасовицкий пробудут за решеткой как минимум до 8 декабря.

Позже Мамаев и Кокорин принесли извинения пострадавшим и предложили заключить мировое соглашение. Однако представители потерпевших заявили, что их доверители своих претензий к обвиняемым не снимают.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.18

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