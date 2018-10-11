Кокорина-младшего задержали на 48 часов. Решается судьба еще двух товарищей футболистов

В рамках расследования уголовного дела о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ), возбужденного в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, установлены еще трое участников инцидента, в их числе 19-летний брат нападающего ФК «Зенит».

Как сообщили в пресс-службе московского полицейского главка, в настоящее время Кокорин-младший задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Его также подозревают в совершении преступления. С остальными задержанными проводятся следственные действия. С большой вероятностью они также будут задержаны на двое суток до избрания меры пресечения.

Спортсменам и их товарищам грозит до 7 лет лишения свободы.

Как писал «Новый День», 8 октября в полицию поступило заявление от женщины о том, что на пересечении улиц 2-я Бресткая и Большая Садовая несколько неизвестных разбили стекло и повредили заднюю дверь принадлежащего ей автомобиля, а также нанесли телесные повреждения водителю. «Спустя несколько часов поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Большая Никитская между гражданином и несколькими молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье «побои» (ст. 116 УК РФ). Позже, благодаря записям с камер видеонаблюдения, было установлено, что оба преступления совершили одни и те же люди, которыми оказались известные российские футболисты Кокорин и Мамаев. В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении них уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Вчера, 10 октября, подозреваемые прибыли в ГСУ ГУ МВД России по Москве для дачи объяснений и проведения с ними следственных действий. Сейчас спортсмены находятся в статусе подозреваемых и задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Сегодня 11 октября состоятся очные ставки с потерпевшими.

Завтра следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Кокорина и Мамаева меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.10.18

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