«Мы сами породили такое поколение»: Жириновский предложил расстрелять Кокорина и Мамаева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с жестким заявлением и возложил на российское общество вину за драки, устроенные футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, и возмутился тем, что СМИ уделяют столько времени этим событиям.

«Легче всего напасть на двух футболистов. Правильно, их надо наказать, полностью. Но такого шквала информации не знала страна, – заявил лидер ЛДПР на пленарном заседании в Госдуме. – Да как набросились! Следователя женщину убили – нету ничего, нет реакции. Женщина молодая погибает в Саратове – просто не дали лекарств, убили врачи Саратова эту женщину! Тишина. А вот два футболиста – можно разыграть. Все каналы, день и ночь».

«Давайте в Колонном зале суд устроим и будем требовать расстрела! Расстрелять футболистов. Казнить их! У нас 50 тысяч драк в год, всех арестуйте, полтора миллиона в год будем сажать. Этого вы хотите? – возмутился Жириновский. – Наказывать надо. Но тогда всех надо наказывать. И помнить о том, что они продукт нашего общества. Они 20 лет по телевизору видели только драки, наркотики, насилие, наркотики, чернуху. Это мы с вами породили такое поколение».

Как сообщал «Новый День», футболисты Александр Мамаев и Павел Кокорин утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой за то, что он сделал футболистам замечание за их поведение на парковке. Игроки сломали водителю нос. Помимо этого, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. После этого Мамаев и Кокорин устроили драку в кафе на Большой Никитской улице, там пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве по преднамеренному сговору.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.10.18

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