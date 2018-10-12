Дело Кокорина и Мамаева: арестован четвертый фигурант

Сегодня Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, который стал еще одним фигурантом уголовного дела о потасовках в столице с участием известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании в отношении Протасовицкого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 декабря 2018 года.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца трех фигурантов резонансного дела об избиении водителя ведущей Первого канала и двух федеральных чиновников в кафе центре Москвы, удовлетворив ходатайства следствия. Мамаев и Кокорин, а также младший брат форварда «Зенита» – 19-летний Кирилл Кокорин – пробудут за решеткой как минимум до 8 декабря. Все трое подозреваются в хулиганстве, а также в двух эпизодах побоев.

Футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, намерен разорвать контракт с игроком, а перед этим строго наказать его. В «Зените» пообещали наказать Кокорина, но о планах досрочно расторгнуть с ним контракт не заявляли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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