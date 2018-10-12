Просили прощение и обещали загладить вину: суд отправил за решетку Мамаева и братьев Кокориных (ФОТО)

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца трех фигурантов резонансного дела об избиении водителя ведущей Первого канала и двух федеральных чиновников в кафе центре Москвы, удовлетворив ходатайства следствия. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также младший брат форварда «Зенита» – 19-летний Кирилл Кокорин – пробудут за решеткой как минимум до 8 декабря. Все трое подозреваются в хулиганстве, а также в двух эпизодах побоев.

Перед вынесением вердикта Мамаев попросил суд не арестовывать его, так как в этом случае футбольный клуб «Краснодар» автоматически расторгнет с ним контракт. Он также извинился перед потерпевшим, назвал свое поведение «вопиющим». Игрок пообещал «загладить весь моральный и материальный ущерб». Мамаев также отметил, что не будет скрываться от следствия и готов сдать свой загранпаспорт следователям. Адвокат футболиста настаивал на избрании подзащитному более мягкой меры пресечения – запрет определенных действий. Мотивируя свое ходатайство, защитник указал, что Мамаев «к хулиганским действиям не причастен и не может нести за них ответственность». Адвокат при этом заявил, что его подзащитный вообще не участвовать в драке в кафе, и свалил вину на Кокорина. По его словам, на записи из кофейни четко видно, что это нападающий «Зенита» схватил стул и ударил им чиновника, а Мамаев якобы находился рядом и ничего не предпринимал.

Павел Мамаев на заседании суда, фото: twitter.com/Chizhaevna

Обвинение, в свою очередь, сочло, что Мамаев совершил «преступления с особым цинизмом» и может оказать давление свидетелей и скрыться и поэтому его нужно поместить под стражу. Суд в итоге удовлетворил ходатайство Главного следственного управления столичной полиции.

Кокорин-старший перед тем, как судья удалилась в совещательную комнату, также попросил прощения за свой «недопустимый поступок», имея ввиду драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком в кафе на Большой Никитской улице, и призвал не арестовывать его. «Мне очень стыдно перед клубом, родителями и болельщиками. Я вел себя недопустимо. Прошу не лишать меня свободы, дать загладить свою вину», – заявил футболист.

Кокорин в Тверском суде Москвы, фото: twitter.com/lizafoht

Ранее защита просила не заключать Кокорина под стражу, избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Адвокат указал на то, что у футболиста на иждивении находятся маленький ребенок и жена». Однако суд согласился с доводами следствия, что, находясь на свободе, футболист может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших, другим образом помешать расследованию. Суд также принял во внимание финансовое состояние Кокорина и его связи в органах государственной власти. В результате было вынесено решение об аресте игрока «Зенита».

Как сообщал «Новый День», в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина возбуждено уголовное дело двум статьям Уголовного кодекса РФ – «побои» (ст. 116) и «хулиганство в составе организованной группы» (ч. 2 ст. 213). Компания, в которой находились футболисты, утром 8 октября избили у столичной гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал футболистам замечание, так как они пинали машины на автостоянке и облокачивались на них. За это игроки сломали ему нос. Помимо этого, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. Этим эпизодом спортсмены не ограничились и устроили драку в кафе на Большой Никитской улице. От кулаков футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Как утверждает адвокат Геннадий Удудян, Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. Они не знали, что перед ними чиновник, и оскорбили его по национальному признаку.

Накануне московская полиция сообщила, что в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве, возбужденного в отношении Мамаева и Кокорина, установлены еще трое участников инцидента, в их числе 19-летний брат нападающего ФК «Зенит». Отмечалось, что Кирилл Кокорин был задержан на 48 часов до избрания меры пресечения.

Футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, намерен разорвать контракт с игроком, а перед этим строго наказать его. В «Зените» пообещали наказать Кокорина, но о планах досрочно расторгнуть с ним контракт не заявляли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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