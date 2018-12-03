Из-за любовницы полез в драку: жена Мамаева обвинила футболиста в измене

Супруга Павла Мамаева Алана обвинила мужа в измене. По ее словам, именно из-за любовницы у футболиста произошел конфликт с водителем ведущей Первого канала.

Разоблачающий пост появился на странице Аланы Мамаевой в Instagram. «Мой «муж» семью променял на шлюху.... из-за которой и начался весь конфликт с водителем!" – написала жена футболиста. Кроме того, она опубликовала фото предполагаемой любовницы, указала ее телефон и сообщила, что та из Вильнюса.

Подписчики Аланы были удивлены странной публикацией. Некоторые предположили, что аккаунт Мамаевой взломали. В пользу этой версии говорит тот факт, что спустя некоторое время сообщение было удалено.

Стоит отметить, что слухи о проблемах в семье Мамаевых появляются не в первый раз. Ранее жена футболиста сообщила, что подает на развод. Правда, позднее она от своих слов отказалась.

Как писал «Новый День», футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы: на улице возле гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» на Большой Никитской улице. Как минимум до 8 декабря они будут находиться под стражей. Пострадавшими по этим делам проходят водитель ведущей Первого канала Виктор Соловьев, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.12.18

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