Кокорин может уйти из футбола из-за недолеченной травмы

Главный врач футбольного клуба «Зенит» заявил о риске завершения карьеры для Александра Кокорина. По словам медика, футболисту нужна комплексная реабилитация, которую он не может получить в заключении.

В Тверском суде Москвы адвокат спортсмена Андрей Ромашев зачитал ответ на запрет от главного врача зенита. «В виду полученной травмы колена и последующего лечения травмы у футболиста Кокорина имеются признаки артрозного артрита. Курс лечения не был закончен. Отсутствие возможности правильного восстановления может привести к ухудшению болезни и привести к инвалидизации и к завершению спортивной карьеры», – пишет доктор.

Для того, чтобы Кокорин смог полноценно восстановиться после травмы, он должен ежедневно заниматься со спортивным тренером и спортивным врачом в бассейне и тренажерном зале, передает «Интерфакс».

В настоящее время Мосгорсуд рассматривает жалобы на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые обвиняются в побоях и хулиганстве. Спортсмены были заключены под стражу в середине октября, после того как участвовали в двух потасовках в Москве. Кроме футболистов, под арестом находятся младший брат Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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