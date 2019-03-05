Кокорин пожаловался на ожоги после лечения в СИЗО. ФСИН все отрицает

Футболист Александр Кокорин, который находится в СИЗО «Бутырка», пожаловался на ожоги, полученные после лечения. В управлении ФСИН по Москве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Спортсмен рассказал своим адвокатам, что врачи в СИЗО сделали ему электрофорез и сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. «Саша пожаловался на загноение ноги», – сказал защитник Кокорина Андрей Ромашов.

Пресс-секретарь ФК «Зенит» Антон Макаренко сообщил, что клуб ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к футболисту в СИЗО. Ранее главврач «Зенита» говорил о риске завершения карьеры для Кокорина, у которого имеются признаки артрозного артрита из-за старой травмы колена.

В свою очередь начальник пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков заявил, что данные о повреждениях, полученных в ходе лечения, не соответствуют действительности, передает РБК.

Заявление представителя ФСИН Ромашов назвал «прямой ложью». «ФСИН заняла такую позицию, чтобы ни за что не отвечать. Сегодня же заявление напишем и в прокуратуру, и в ОНК», – отметил адвокат.

Как писал «Новый День», Кокорин и Мамаев обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы: на улице возле гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» на Большой Никитской улице. Пострадавшими по этим делам проходят водитель ведущей Первого канала Виктор Соловьев, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.19

В Югре возбудили новое дело в отношении экс-главы Советского района. / Похитители стоматолога из Нижнего Тагила проведут в колонии почти 12 лет на двоих. / Директор турагентства, обманувшая клиентов на 12,3 млн, получила шесть лет колонии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»