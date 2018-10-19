Без Кокорина никак: главный тренер «Зенита» готов взять футболиста на поруки

Руководство футбольного клуба «Зенит» направило в суд ходатайство об отмене ареста футболисту Александру Кокорину, который обвиняется в хулиганстве и нанесении побоев. Главный тренер команды Сергей Семак дал личное поручительство за него, но суд оставил форварда под стражей.

«В адрес Московского городского суда поступило письмо от футбольного клуба «Зенит» за подписью президента (Сергея) Фурсенко с ходатайством об изменении Кокорину меры пресечения и характеристикой обвиняемого», – сообщила судья Мосгорсуда, которая рассматривает апелляционные жалобы на арест нападающего.

Согласно этому документу, «Зенит» рассматривает действия Кокорина в сложившейся ситуации как постыдное и заслуживающее справедливого осуждения, но указывает, что такое поведение для него нехарактерно, и характеризует его как дисциплинированного работника.

«Клуб и его первые лица – президент Фурсенко и главный тренер (Сергей) Семак – готовы любыми способами содействовать соблюдению Кокориным всех запретов и ограничений, наложенных следствием и судом», – говорится в письме «Зенита», передает «Интерфакс».

Адвокат Кокорина Олег Попов со своей стороны предоставил суду письмо тренера и игроков клуба, которые называют футболиста «фанатично отдающего себя спорту», и личное поручительство за него от главного тренера команды.

Как сообщалось ранее, сегодня Кокорину, а также полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, а также еще одному фигуранту их дела Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), младшему брату нападающего петербургского клуба Кириллу – в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух инцидентах с участием Мамаева и братьев Кокориных утром 8 октября в Москве. У столичной гостиницы «Пекин» пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице – в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Все фигуранты с санкции Тверского суда Москвы заключены под арест. Сегодня вопрос об изменении пресечения был решен отрицательно не только для Кокорина, но и его брата, и игрока «Краснодара» Мамаева.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.18

Россия легко отделалась: губернатор США анонсировал новые санкции против РФ. / «Партия регионов» – «Единая Россия» – КПЗ… Жёны арестованного замглавы Крыма не пропадут. / Архангельская область претендует на звание мусорной столицы России. Губернатор Орлов рассчитывает завалить регион отходами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»