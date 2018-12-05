С цинизмом и особой жестокостью: футболисты Мамаев и Кокорин встретят Новый год в СИЗО

Скандальные футболисты – полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, которые обвиняются хулиганстве и побоях, останутся под стражей до 8 февраля. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

«Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Мамаева, Кокорина, (Кирилла) Кокорина и (Александра) Протасовицкого до 8 февраля 2019 года», – огласил решение судья Алексей Криворучко, слова которого цитирует «Интерфакс».

В ходатайстве следствия указано, что инкриминируемые обвиняемым преступления было совершены с цинизмом и особой жестокостью, а также в короткий промежуток времени, что свидетельствует об их социальной опасности, отмечает «Российская газета».

Следствие считает, что при изменении меры пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей, обвиняемые могут скрыться, выехать за пределы России, продолжить заниматься преступной деятельностью или иным образом помешать производству по уголовному делу.

В ходе заседания стало известно, что Мамаев компенсировал водителю Виталию Соловчуку ущерб, причиненный во время драки в центре Москвы, однако потерпевший ещё не воспользовался этими деньгами. Адвокат футболиста пояснил в суде, что потерпевший не воспользовался компенсацией «по неизвестным причинам», и уточнил, что помимо этого его подзащитный может компенсировать ущерб, нанесенный машине ведущей «Первого канала».

При этом Мамаев подчеркнул, что он частично признает вину по данному эпизоду, но, по его словам, никакого предварительного сговора с Кокориными и Протасовицким у него не было.

Вместе с тем, как сказал на заседании Игорь Бушманов, экспертиза не выявила каких-либо повреждений у признанного потерпевшим генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Ранее Кокорину, Мамаеву и их приятелю Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), младшему брату игрока петербургского клуба Кириллу Кокорину – в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. Вторая потасовка – с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным – случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

Защита настаивает, что действия фигурантов должны квалифицироваться только как побои, категорически отрицая в них состав хулиганства. На очных ставках обвиняемые принесли потерпевшим извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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