Следствие просит оставить Кокорина и Мамаева под арестом до февраля

Следствие обратилось к суду с ходатайством о продлении срока ареста полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину, обвиняемым в хулиганстве и побоях по делу о потасовках в Москве.

«В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей до 8 февраля в отношении Мамаева, Кокорина, (Кирилла) Кокорина и Протасовицкого», – сообщил представитель Тверского суда Москвы «Интерфаксу». Дата рассмотрения материалов будет известна позднее.

Отметим, что суд отклонил кассационные жалобы на арест обвиняемых в хулиганстве футболистов. «Суд отказался передавать кассационные жалобы на рассмотрение президиума», – приводит РИА «Новости» слова представителя суда.

Как писал «Новый День», Кокорин и Мамаев обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы: на улице возле гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» на Большой Никитской улице. Как минимум до 8 декабря они будут находится под стражей. Пострадавшими по этим делам проходят водитель ведущей Первого канала Виктор Соловьев, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.11.18

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