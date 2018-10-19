Извинений недостаточно: суд отказался выпускать Мамаева из СИЗО

Сегодня Тверской суд Москвы отказался выпустить из-под ареста скандального футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, несмотря на прощение со стороны потерпевшего – чиновника Дениса Пака и заверения адвокатов о необходимости тренировок спортсмена вместе с командой.

Об отсутствии претензий со стороны Пака сообщил сам Мамаев, при этом футболист заверил, что в хулиганских действиях участия не принимал.

Вместе с тем Мамаев также извинился перед семьей, коллегами и всеми, кого «затронула данная ситуация». Спортсмен также заявил, что готов возместить моральный и физический ущерб, пишет «Московский комсомолец».

Судья объявила перерыв и удалилась в совещательную комнату. Мамаев, не зная, что камеры остались включенными, в частном разговоре с сотрудниками СИЗО сказал: «Ой, да что они могут? Оставят все, как есть!». Сам футболист участвовал в заседании по видеоконференцсвязи.

Адвокат Мамаева попросил суд применить новую меру пресечения – ограничение на определённые действия. Юрист пояснил, что тогда его доверитель сможет тренироваться и ему не придётся платить существенную сумму футбольном клубу за расторжение контракта, который грозит Мамаеву.

«Прошу суд сберечь для российского футбола профессионального игрока, который доставит ещё много приятных моментов своим болельщикам», – отметил он и добавил, что один из детей футболиста болен. При этом защитник попросил приобщить, но не разглашать медицинские документы в процессе, однако суд решил оставить Мамаева под стражей.

Как сообщал «Новый День», утром 8 октября футболисты в компании друзей избили у столичной гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал футболистам замечание, так как они пинали машины на автостоянке и облокачивались на них. За это игроки сломали ему нос. Помимо этого, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. Этим эпизодом спортсмены не ограничились и устроили драку в кафе на Большой Никитской улице. От кулаков футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Как утверждает адвокат Геннадий Удудян, Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. Они не знали, что перед ними чиновник, и оскорбили его по национальному признаку.

Позже Тверской суд Москвы арестовал на два месяца четырех фигурантов этого дела. Кроме Мамаева и Кокорина, за решеткой оказались младший брат форварда «Зенита» – 19-летний Кирилл Кокорин, а также Александр Протасовицкий пробудут за решеткой как минимум до 8 декабря.

Позже Мамаев и Кокорин принесли извинения пострадавшим и предложили заключить мировое соглашение. Однако представители потерпевших заявили, что их доверители своих претензий к обвиняемым не снимают.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.18

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