В действиях братьев Кокориных ищут экстремизм

Российского футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла проверят на причастность в совершении преступлении, предусмотренного статьей 282 УК РФ (экстремизм). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Следователям Кокорины рассказали, что в день нападения на федерального чиновника Дениса Пака в кафе играла песня Gangnam Style, исполнителем которой является кореец PSY. Из сообщения телеграм-канала следует, что братья высказали в адрес Дениса Пака обидные слова о его азиатских корнях, что может быть расценено как экстремизм.

Также сообщается, что в ходе очной ставки Александр Кокорин извинился перед пострадавшим от его действий Денисом Паком, но тот отказался его простить. Сейчас высказывания Кокорина в адрес чиновника проходят экспертизу по 282-й статье.

Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и ещё несколько человек являются подозреваемыми в хулиганстве и нанесении побоев и как минимум до 8 декабря будут находиться в СИЗО №2 Москвы.

Как писал «Новый День», руководство футбольного клуба «Зенит» направило в суд ходатайство об отмене ареста футболисту Александру Кокорину. Главный тренер команды Сергей Семак дал личное поручительство за него, но суд оставил форварда под стражей.

«В адрес Московского городского суда поступило письмо от футбольного клуба «Зенит» за подписью президента (Сергея) Фурсенко с ходатайством об изменении Кокорину меры пресечения и характеристикой обвиняемого», – сообщила судья Мосгорсуда, которая рассматривает апелляционные жалобы на арест нападающего.

Согласно этому документу, «Зенит» рассматривает действия Кокорина в сложившейся ситуации как постыдное и заслуживающее справедливого осуждения, но указывает, что такое поведение для него нехарактерно, и характеризует его как дисциплинированного работника.

«Клуб и его первые лица – президент Фурсенко и главный тренер (Сергей) Семак – готовы любыми способами содействовать соблюдению Кокориным всех запретов и ограничений, наложенных следствием и судом», – говорится в письме «Зенита», передает «Интерфакс».

Адвокат Кокорина Олег Попов со своей стороны предоставил суду письмо тренера и игроков клуба, которые называют футболиста «фанатично отдающего себя спорту», и личное поручительство за него от главного тренера команды.

Кокорину, а также полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, а также еще одному фигуранту их дела Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), младшему брату нападающего петербургского клуба Кириллу – в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух инцидентах с участием Мамаева и братьев Кокориных утром 8 октября в Москве. У столичной гостиницы «Пекин» пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице – в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Москва, Иван Гридин

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