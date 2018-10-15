Путин наградил орденами чиновников, избитых Кокориным и Мамаевым

Президент РФ Владимир Путин наградил директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина, которых избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в кафе в центре Москвы. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Пак получил орден «За заслуги перед отечеством» II степени, Гайсин – орден Александра Невского. Чиновники удостоены наград за «большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволивший создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей».

Данный проект известен также как «Кортеж». В его рамках создан отечественный лимузин для президента РФ. Впервые на этом автомобиле Путин проехал во время инаугурации в мае.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал на два месяца четырех фигурантов резонансного дела об избиении водителя ведущей Первого канала и двух федеральных чиновников в кафе центре Москвы, удовлетворив ходатайства следствия. Павел Мамаев и Александр Кокорин, младший брат форварда «Зенита» – 19-летний Кирилл Кокорин, а также Александр Протасовицкий пробудут за решеткой как минимум до 8 декабря. Все четверо подозреваются в хулиганстве, а также в двух эпизодах побоев.

Футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, намерен разорвать контракт с игроком, а перед этим строго наказать его. В «Зените» пообещали наказать Кокорина, но о планах досрочно расторгнуть с ним контракт не заявляли.

Сегодня адвокат Мамаева обжаловал арест своего подзащитного, попросив суд избрать футболисту меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Защита Кокорина жалобу пока не подавала.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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