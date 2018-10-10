Мамаев сдался полиции. Кокорин будет объявлен в розыск?

Скандал вокруг известных футболистов – Александре Кокорине и Павле Мамаеве – получил продолжение. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, Мамаев явился в полицию для проведения следственных действий.

Ранее московская полиция обратилась к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть к 18 часам сегодняшнего дня в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве для дачи объяснений и проведения с ними следственных действий. В противном случае столичная полиция намеревалась объявить их в федеральный розыск.

Также сообщалось, что в ходе производства по уголовному делу возбужденному по факту нанесения побоев 8 октября в кафе на Большой Никитской улице г. Москвы следствием принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждение в отношении Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

«Расследование указанного уголовного дела находится на контроле у руководства Главного управления МВД России по г. Москве», – подчеркивали в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», футболисты на днях избили у гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал футболистам замечание, так как они пинали машины на автостоянке и облокачивались на них. За это игроки сломали ему нос. Помимо этого, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. Этим эпизодом футболисты не ограничились и устроили драку в кафе. От кулаков футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Как утверждает адвокат Геннадий Удудян, Кокорин и Мамаев напали на Пака по расовым мотивам. Они не знали, что перед ними чиновник, и оскорбили его по национальному признаку.

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают футболисты, рассматривают варианты досрочного расторжения контрактов в одностороннем порядке. Спортсменов могут также пожизненно отстранить от футбола.

Кокорин и Мамаев намеревались выступить с официальным заявлением по поводу случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.18

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