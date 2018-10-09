Футболисты Кокорин и Мамаев избили двух чиновников. Возбуждено уголовное дело

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вновь оказались в центре скандала. Однако в этот раз последствия могут быть намного тяжелее. Спортсмены избили двух чиновников в московском кафе. Полиция возбудила уголовное дело.

Инцидент произошел в заведении «Кофемания». В социальных сетях появилось видео, на котором Кокорин подбегает к мужчине за соседним столом и бьет его стулом. Затем вместе с Мамаевым подтягивается остальная компания. Кокорин отходит за свой стол, дальше потасовка продолжается.

В пресс-службе Минпромторга уточнили, что в результате конфликта пострадали глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Им пришлось обратиться за помощью к медикам.

«По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои»», – сообщили в пресс-службе МВД.

В настоящее время Александр Кокорин играет в петербургском футбольном клубе «Зенит», Павел Мамаев выступает за «Краснодар».

Произошедшее прокомментировал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин. «Эти два спортсмена в данный момент не в сборной и сейчас никакого отношения к ней не имеют. Одного (Кокорина) вызывали в ноябре 2017 года, а второй (Мамаев) последний раз играл вообще на чемпионате Европы-2016. У нас сейчас идет сбор, команда готовится к играм со Швецией и Турцией, в коллективе прекрасная, здоровая атмосфера. Не могу представить, чтобы кто-либо из вызванных сейчас ребят, из тех, кто подарил нам праздник на ЧМ-2018, позволил себе подобное», – цитирует Антохина «Р-Спорт».

В ФК «Краснодар» также осудили любые формы насилия. «Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», – говорится в сообщении на сайте пресс-службы клуба.

Напомним, скандал вокруг Кокорина и Мамаева разгорелся в начале июля, когда в социальных сетях было опубликовано видео с кадрами шикарной вечеринки в ночном клубе Twiga в Монте-Карло. Первоначально сообщалось, футболисты заказали шампанское «Арман де Бриньяк», которое стоит около 500 евро за одну бутылку, общая сумма заказа равнялась примерно 250 тысячам евро. Эти кадры вызвали бурный резонанс. В результате администрации «Зенита» и «Краснодара» наложили на Кокорина и Мамаева миллионные штрафы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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