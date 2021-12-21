российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 декабря 2021, 13:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Мы его всегда ждем», – президент ФК «Урал» о возвращении Олега Шатова

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал возможность возвращения в стан «шмелей» Олега Шатова, который сейчас приостановил карьеру. «Я с ним разговаривал неоднократно. Если у него будет здоровье и готовность, то мы его всегда ждем. Я считаю, что его уже можно назвать легендой уральского футбола. Ворота для него всегда открыты. Он говорил, что заканчивать будет в «Урале», – сообщил Григорий Иванов.

Олег Шатов подписал первый контракт с «Уралом» в 2007 году. Он провел за команду более 100 игр. В январе 2012 года футболист перешел в махачкалинский «Анжи».

Напомним, первая половина сезона для свердловского клуба прошла неудачно. Сейчас у подопечных Игоря Шалимова 19 очков, они занимают 11-е место в чемпионате. От зоны вылета в низший дивизион их отделяет 3 очка.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ФК «Урал»

Финансовые трудности и невыдающиеся результаты: президент ФК «Урал» подвел итоги первой части чемпионата / Матч «Урал» – «Сочи» в Екатеринбурге смогут посетить 10 тысяч болельщиков / «Урал» сыграл вничью с «Химками» и остался на дне таблицы / «Урал» проиграл команде из нижнего дивизиона и вылетел из Кубка России / «Урал» проиграл в Грозном и опустился на последнее место в таблице / ФК «Урал» одержал первую победу в сезоне РПЛ / Главный тренер ФК «Урал» ушел в отставку / На матч «Урал» – «Краснодар» в Екатеринбурге пустят только VIP-болельщиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ФК «Урал»,