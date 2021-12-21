«Мы его всегда ждем», – президент ФК «Урал» о возвращении Олега Шатова

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал возможность возвращения в стан «шмелей» Олега Шатова, который сейчас приостановил карьеру. «Я с ним разговаривал неоднократно. Если у него будет здоровье и готовность, то мы его всегда ждем. Я считаю, что его уже можно назвать легендой уральского футбола. Ворота для него всегда открыты. Он говорил, что заканчивать будет в «Урале», – сообщил Григорий Иванов.

Олег Шатов подписал первый контракт с «Уралом» в 2007 году. Он провел за команду более 100 игр. В январе 2012 года футболист перешел в махачкалинский «Анжи».

Напомним, первая половина сезона для свердловского клуба прошла неудачно. Сейчас у подопечных Игоря Шалимова 19 очков, они занимают 11-е место в чемпионате. От зоны вылета в низший дивизион их отделяет 3 очка.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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