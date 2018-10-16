Шнуров матерно и в стихах высказался о разрыве РПЦ с Константинополем

Лидер группировки «Лениград» Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме нецензурное стихотворение, посвященное разрыву отношений между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом.
Музыкант отметил в стихе, что это событие не повлияет на жизнь простых россиян.
«… Православные ребята, христиане
Поделили в Минске благодать.
Но не выйдет море, гром не грянет
И других последствий не видать.
Может где-то (вырезано цензурой, «упадет») ракета
Или загорится дом жилой,
Нам ведь, братцы, не в новинку это,
Тем кто в семьдесят уже не пожилой.
Тю, у них опять случилась схизма,
Обух цел, но лупит та же плеть»
В завершении стиха Шнуров попросил у Бога побольше (вырезано цензурой, «пофигизма»), чтобы всю (вырезано цензурой, «трудности») преодолеть.
Стоит отметить, что до начала музыкальной карьеры музыкант успел два года проучиться в духовной семинарии. По его признанию, в семинарию он пошел за компанию с приятелем, однако бросил учебу на третьем курса, потому что нужно было кормить семью: к тому времени у артиста родился первенец.
Как сообщал «Новый День», накануне РПЦ объявила о полном разрыве отношений с Константинопольским Вселенским Патриархом из-за посягательств на каноническую территорию РПЦ. Это стало ответом на решение Константинопольского патриархата снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви, легализовать украинских раскольников – УПЦ КП и УАПЦ и продолжить процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 16.10.18
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