«Вот и нету великана»: РПЦ решила покончить с Константинополем

Синод Русской православной церкви Московского патриархата определился с позицией, которая станет ответом РПЦ на поддержку Константинопольским патриархатом украинских раскольников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Русская православная церковь приняла решение о полном разрыве отношений с Константинополем Вселенским Патриархом из-за посягательств на каноническую территорию РПЦ.

Об этом по итогам шестичасового заседания РПЦ в Минске заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой поместной церкви лица со всеми рукоположенными ими «епископами» и «клириками», посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, – все это выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами», – цитируется заявление Синода РПЦ на сайте Московского патриархата.

Напомним, Константинопольский патриархат снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине и признал УПЦ КП и УАПЦ. Также согласно решению Синода Константинополя Вселенский Патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса Украинской церкви.

Решение Константинополя было жестко раскритиковано представителями Русской церкви, которые допустили разрыв евхаристического общения из-за «канонически ничтожных» решений. При этом в РПЦ отметили, что легализация украинских раскольников вероятней всего связана с политической необходимостью.

Стоит отметить, что в заседании Синода в Минске от Украины принимали участие глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и запорожский митрополит Лука.

«Отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян – участие в таинствах, совершаемых в ее храмах», – указано в документе Синода РПЦ.

Митрополит Иларион пояснил, что в РПЦ продолжат считать глав неканонических церквей раскольниками. При этом заметив, что «церковь, которая вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля православной церкви».

«Именно это является причиной, по которой мы вынуждены разорвать общение с Константинопольским патриархатом. Пока эти беззаконные и антиканоничные решения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с Константинополем, который оказался сегодня в расколе», – сказал митрополит.

По мнению наблюдателей, совершенно маловероятно, что поддерживаемый врагами России Варфоломей отойдет от своей дерзкой линии притязания на чужие приходы, поэтому после сегодняшнего решения Синода Константинополь только усилит свою раскольническую деятельность на русской канонической территории. Москве не останется иного выхода, кроме как окончательно добить остатки «константинопольского величия».

Минск, Леонид Маковецкий

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