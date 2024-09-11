Патриарх Кирилл предупредил о наступлении эпохи Апокалипсиса

Мир входит в эпоху Апокалипсиса на фоне развития технологий и ослабления нравственности в мире, предупредил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он указал на дегуманизацию нынешнего общества.

В своей лекции в рамках X Международного культурного форума «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» патриарх указал на «активное раскультуривание, падающую вниз траекторию духовной и культурной составляющей Западной цивилизации». На этом фоне быстрое развитие технологий, в том числе ИИ, несет угрозу миру.

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху Апокалипсиса. Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то можно ожидать самых страшных последствий внедрения ИИ», – сказал Кирилл, отвечая на вопросы.

Он отметил, что тема ИИ не до конца понята и осознана. Специалистам стоит задуматься о многих возможных последствиях применения этого инструмента.

«При этом перспектива такая – развитие ИИ поставит человеческий разум в подчинительное положение, потому что конкурировать с ИИ невозможно. Если ИИ достигнет того уровня, когда он сможет сам воспроизводить другие ИИ, возникнет реальная опасность для существования человеческих цивилизаций», – предупредил патриарх.

Трансляция лекции велась на сайте форума.

Единственным выходом из возможного кризиса Кирилл видит веру в Бога.

«Отказываемся от веры в Бога, опять опускаемся в эти дарвинистические и марксистские концепции – ничего не получится», – предупредил патриарх.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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